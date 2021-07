Taglio alberi a Empoli, EV: "Situazione insostenibile"

“Ieri abbiamo assistito attoniti al taglio di 4 alberi in Piazza Don Minzoni e di 3 in Piazza Matteotti, a questi si aggiungeranno altri 17 in Viale IV Novembre. Certo non possiamo evitare di notare come l’amministrazione comunale e l’assessore all’ambiente Marconcini siano sempre pronti a tagliare quegli alberi ammalati che rischiano di cedere, mentre si disinteressano totalmente di fare la manutenzione di quegli alberi che senza di essa rischiano di ammalarsi e conseguentemente di venire abbattuti”.

Questa la dichiarazione dei due portavoce di Europa Verde Empoli, Giampiero Dugo e Andrea Vitello.

“L’amministrazione, – proseguono i due ambientalisti, – sa fare solo promesse sui molti alberi che pianterà, per poi non mantenerle: basta guardare Piazza Ristori dove ben poche piante sono state piantate. Quali sono i progetti per le prossime piantumazioni? Quando sarà piantato il boschetto nella zona del Terrafino? A queste domande probabilmente finiremmo col ricevere nuove promesse, ma noi vogliamo i fatti, perché piantare nuovi alberi senza una strategia per il futuro non serve a niente. Le piante vanno fatte curare da dei giardinieri che il Comune dovrebbe assumere. Senza una costante azione di monitoraggio e di manutenzione queste rischiano di morire. La Giunta comunale deve presentare un piano per la gestione del verde pubblico come è stato fatto a Vinci, perché la situazione è insostenibile e non si può andare avanti così facendo finta che vada tutto bene. L’amministrazione comunale dovrebbe prendere spunto da Comuni più virtuosi nel campo della gestione del verde. Ci teniamo inoltre a ringraziare il comitato Viale IV Novembre, – concludono Dugo e Vitello, – che abbiamo sempre sostenuto, per l’eccezionale impegno profuso nel salvare le piante. Noi continueremo la nostra lotta politica per la manutenzione e la salvaguardia del verde pubblico”

Fonte: Europa Verde Empoli