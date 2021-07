Uisp Empoli Valdelsa lancia il nuovo settore Atletica Leggera: "Servono nuove piste"

Il comitato Uisp Empoli Valdelsa compie un altro passo importante per lo sport di base del territorio. Il nuovo Consiglio ha introdotto alcune importanti novità e tra queste la costituzione del nuovo settore Atletica Leggera. In questi giorni il responsabile Gabriele Scali ha convocato un incontro con tutte le associazioni del territorio Empolese Valdelsa ed è nato così il settore Atletica Uisp, che potrà quindi contare sull’apporto di numerose società sportive affiliate dell’atletica leggera e del podismo. Il nuovo settore ha come obiettivo primario quello di riuscire a fare rete tra le molte realtà territoriali, di essere un importante punto di riferimento per le società stesse troppo spesso lasciate sole ad occuparsi di questioni burocratiche aggravatesi anche per gli effetti della emergenza sanitaria, e di promuovere iniziative comuni volte a sostenere l’accesso allo sport per tutti. In un ambito sportivo - quello della corsa e dell’atletica leggera in generale - che sul territorio vede centinaia e centinaia di tesserati nel società sportive.

Nei giorni scorsi è stato svolto il primo incontro tra le società per delineare i primi punti all’ordine del giorno. Hanno partecipato Asfalto Zero Sport Sprint Trial, Atletica Vinci, Montelupo Runners, Podistica Empolese, Atletica Empoli, Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino, Asd Montesport Montespertoli e Asd Atletica Capraia e Limite. A queste se ne aggiungono un’altra decina che sono affiliate al comitato Uisp Empoli Valdelsa.

"Da molte realtà stava arrivando l’esigenza di metterci insieme e lavorare fianco a fianco per il bene di chi pratica atletica e podismo sul territorio - spiega Gabriele Scali - e noi abbiamo cercato di raccoglierla nel più breve tempo possibile. Purtroppo l’emergenza Covid ha creato delle grandi difficoltà alle società sportive e agli atleti e continua a crearle, a partire dalla necessità di adeguarsi a normative, protocolli e provvedimenti spesso complessi e diversificati tra territori. Il nostro lavoro in questo senso sarà di raccogliere l’esperienza di tutti e di metterci a disposizione per assistere e agevolare le società e chi fa sport".

Un altro grande compito che il settore Atletica Uisp è chiamato a svolgere riguarda lo sviluppo delle discipline sportive di riferimento. "Per fare questo dobbiamo partire da un problema importante - prosegue Scali - che è la carenza di impianti sportivi dedicati all’atletica. Delle piste presenti nel circondario sono rimaste solo quelle di Montelupo e Baccaiano e questo impedisce a molti di poter svolgere allenamenti e gare e alle società di organizzare eventi: porteremo questo tema all’attenzione delle amministrazioni. Inoltre, un campo su cui vorremmo lavorare e crescere è quello dell’attività rivolta ai bambini e in special modo a quelli under 12, che hanno uno scarso acceso all’atletica e al podismo. Il nostro territorio è davvero ricco di realtà impegnate in questo ambito, che raccolgono diverse centinaia di atleti. Siamo convinti che dall’esperienza di ciascuna si possa arrivare a risolvere meglio i problemi di tutti".

Il prossimo passaggio per il settore Atletica Uisp sarà la costituzione del gruppo di lavoro. A quel punto si inizierà a lavorare ai primi impegni in vista della ripartenza della stagione a settembre.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa