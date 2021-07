Sente gridare i vicini e chiama la polizia, ma le urla arrivano da un film

Sembra una commedia, ma non lo è. La polizia interviene in un appartamento per delle urla ma scopre che arrivano da un film e non c'è nessun pericolo. O meglio, c'è ma solo per gli attori.

Succede a Pisa in via Volturno. Un residente sente urlare in francese più volte "non voglio!" e si impaurisce. Chiama la polizia e gli agenti riescono a individuare l'appartamento. Arrivano sul posto e si rendono conto dell'equivoco.

Dei turisti infatti vengono interrotti mentre stanno guardando un film in francese. Nella pellicola, a un certo punto, la protagonista urla a più riprese "non voglio!". Complice il volume alto della tv, il vicino viene tratto in inganno. Tutto è bene quel che finisce bene.