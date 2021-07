Cento e cento e lode: 17 superbravi e superbrave al Marconi di San Miniato

Un anno di dad viene ripagato da un buonissimo numero di centisti e centiste. Il Liceo Marconi di San Miniato ha ben diciassette ragazzi e ragazze che hanno concluso l'esame di maturità con il massimo dei voti, e in alcuni casi è scattata anche la lode.

Per lo scientifico sono nove i 100. In 5A ecco Alice Masoni e Ndaye Thioub, mentre Simone Beconcini ha preso anche la lode. In 5B invece il boom dei superbravi: Kamila Andrzejuk con lode, Matilde Frangioni, Azzurra Lopardo, Alessandro Luschi, Sara Matteoli, Ettore Meropini con lode e Rachele Russo.

Per le scienze applicate in 5B Sara Barsotti ha preso cento, in 5C l'hanno imitata Leandro Chellini, Angela Gregori e Lorenzo Lenucci.

Passando alle scienze umane tre centisti in 5I: Lucrezia Maria Vittoria Gregori, Melissa Tesi e Elena Riccioni.

Su diciassette ben dieci vengono da San Miniato, due da Montaione, tre da Santa Croce sull'Arno e due da Castelfranco di Sotto.