Condannato ai domiciliari, beccato in centro a rubare: in manette un 26enne a Firenze

Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, invece era in giro rubare.

Un 26enne originario di Napoli è stato arrestato ieri dai poliziotti fiorentini, che lo hanno fermato in piazza Madonna degli Aldobrandini dopo che il giovane era stato bloccato dal proprietario di un'edicola mentre cercava di portagli via un paio di occhiali. Il ragazzo teneva con sè anche uno smartphone di cui non avrebbe saputo giustificare il possesso.

Sul giovane gravavano gli arresti domiciliari perché il 2 luglio scorso era stato sorpreso in un albergo dove, fingendo ci fosse un incendio, aveva convinto dei turisti a lasciare le loro camere per mettere a segno dei furti, non riusciti. Per il 26enne è scattato l'arresto per violazione dei domiciliari e per tentato furto.