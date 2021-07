Controlli post rave party, 4mila 200 euro di multe e una denuncia

Con la fine del rave party, iniziato sabato notte a Tavolaia di Santa Maria a Monte e concluso ieri, martedì 6 luglio, si sono contati un arresto, due persone in commissariato, due in ospedale e 1.084 identificati (Qui la notizia). I controlli però sono continuati.

Infatti con la fine del rave e l'allontanamento dei partecipanti da Tavolaia, la polizia stradale di Pisa ha effettuato numerosi posti di blocco.

Gli agenti hanno fermato un autobus proveniente dalla Francia con a bordo una ventina di ragazzi. L'autista non aveva la patente adatta a guidare quel mezzo e inoltre il tachigrafo, la scatola nera del bus, non funzionava. Il pullman è stato dunque bloccato e l'autista multato per più di 4mila euro.

Fermato anche il camionista che trasportava le casse acustiche per la musica. A lui è stata contestata una multa di 200 euro perché guidava con la patente scaduta.

Infine in Fi-Pi-Li poco prima dell'imbocco dell'autostrada A12, un furgoncino italiano che proveniva dal rave party abusivo, ha causato un tamponamento a catena fortunatamente senza feriti. Al volante, come riporta ancora la polizia, un ragazzo di 23 anni che viaggiava con una sua amica, appena maggiorenne. La ragazza è stata trovata in possesso di due sacchetti contenenti circa 2 grammi di marijuana, 1,9 grammi di hashish. Il 23enne è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di droga mentre alla giovane è stato contestato il possesso di sostanze stupefacenti a uso personale.