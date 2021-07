Donna spinta a terra e derubata a Pontedera: 29enne in arresto

Dopo aver derubato una donna in strada spingendola a terra, è stato catturato nel tentativo di fuga. È successo ieri a Pontedera dove i carabinieri hanno arrestato un 29enne.

I militari sono intervenuti in via Don Minzoni dopo la segnalazione della rapina. Poco prima l'uomo aveva spinto a terra una donna, sottraendole due catenine d'oro per poi provare a scappare. La vittima del furto ha tentato di inseguire il 29enne che, nella fuga, sarebbe caduto più volte fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno definitivamente bloccato.

La donna è stata accompagnata all'ospedale Lotti per accertamenti e prime cure. Stessa cosa per il 29enne, accompagnato per ricorrere a cure mediche sotto sorveglianza dei carabinieri. Questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo.