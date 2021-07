Doppio raid in un ristorante e in una scuola di ballo: 23enne denunciato a Pisa

Nottata impegnativa per gli agenti della Squadra Volanti di Pisa, chiamati a effettuare due sopralluoghi in seguito a segnalazioni di furto: il primo (ore 1.45) in una scuola di ballo di via Bovio, il secondo (alle 3) in un ristorante di via Benedetto Croce.

Se nella scuola di ballo non è stato portato via nulla, peggio è andata al ristorante, derubato del fondo cassa per circa 200 euro.

Dopo i rilevamenti della Scientifica, le pattuglie si sono messe alla ricerca dei due presunti autori di entrambi i misfatti.

Verso le 4.30, quindi, la costanza dei poliziotti è stata premiata: in via san Martino è stato intercettato uno dei due presunti autori, incastrato dalle telecamere che ne hanno immortalato l'abbigliamento.

Il ragazzo, un pluripregiudicato 23enne residente nel pisano, è stato denunciato, mentre continuano le ricerche per individuare il complice.