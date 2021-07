Festa per l'Italia in finale, assaltato un mezzo dei vigili urbani: agente ferita

La notte scorsa l’eccesso di gioia per l’approdo in finale della Nazionale italiana di calcio ha generato diversi problemi a Prato.

Il Comune ha spiegato che un mezzo della polizia municipale, in piazza San Marco, è stato preso d'assalto e una vigilessa è rimasta ferita in maniera lieve: per lei 10 giorni di prognosi per aver ricevuto un colpo alla schiena con una bottiglia.

Un nutrito gruppo di “festeggianti”, infatti, ha circondato il veicolo della municipale che passava da piazza San Marco per dirigersi verso via Valentini, con il compito di rilevare un incidente.

I giovani hanno spintonato il mezzo per ribaltarlo, mentre due ragazzi hanno rotto il vetro posteriore, sono saliti sul mezzo e danneggiato l'asse che sostiene le sirene. La situazione è tornata poi alla normalità verso le 2.

Al momento, quindi, è stato denunciato un 21enne, mentre altri componenti del gruppo autore del raid sono stati identificati e nei prossimi giorni saranno denunciati e interrogati. Inoltre, grazie alle telecamere di videosorveglianza altre persone saranno identificazione.

"Questi episodi non c'entrano niente con la legittima voglia di festeggiare gli Azzurri, come tante persone hanno fatto in tutta la città e in tutta Italia - sottolineano il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Flora Leoni -. Questa è solo delinquenza. Solidarietà agli agenti della polizia municipale rimasti coinvolti mentre facevano il proprio lavoro".