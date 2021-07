Il sindaco di Lastra a Signa sulla Fi-Pi-Li: "Serve un intervento globale"

A margine della presentazione delle iniziative per i 100 anni dalla morte di Enrico Caruso, il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni ha rilanciato la questione Fi-Pi-Li.

"Gli eventi che si stanno verificando ci fanno capire che serve un intervento su tutta la Fi-Pi-Li. È un'arteria di collegamento dalla costa verso la A1, ed è anche un collegamento nazionale e internazionale, quindi va trovata una soluzione che riguardi la Toscana ma anche tutta l'Italia”.

Quindi, via libera alla realizzazione della terza corsia? Non proprio, perché Bagni sottolinea come in tal proposito "ci saranno delle valutazioni da fare”.

Il sindaco è tornato pure sul blocco dei tir a Lastra: "Era stato pensato da noi già da qualche anno, perché quando si verificavano chiusure della superstrada per manutenzione o incidenti, la viabilità locale ne risultava fortemente impattata. Di restringimenti naturali ne abbiamo tre, dunque quando i tir rimangono bloccati non arrivano i mezzi di soccorso. Lo avevamo già verificato con prefettura e dalla questura prima di prendere questa decisione”