Infortunio in un cantiere a Pomarance, elisoccorso per un operaio

Oggi pomeriggio, poco prima delle 16, si è verificato un infortunio sul lavoro non grave in un cantiere a Pomarance, lungo la strada comunale Montegemoli.

A rimanere infortunato un uomo di 35 anni. L'operaio, per cause non note, sarebbe stato colpito da una benna, apparecchio utilizzato per scavare terreni o asportare il materiale di scavo.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato per trauma cranico l'uomo al pronto soccorso dell'Ospedale Cisanello di Pisa.