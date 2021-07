La pandemia vista dai più piccoli: a Scandicci illustrazioni da tutto il mondo

Fino a domenica 5 settembre 2021 Scandicci ospita la mostra "Con gli occhi dei bambini" in sette luoghi cittadini, ovvero nella Biblioteca (via Roma 38/a) che organizza l’iniziativa, all’Hub vaccinale, presso Centro Libro, Gelatando, Il Balocco, I Fiori di Laura e Aquila.

Il progetto “Con gli occhi dei bambini” ha voluto rielaborare artisticamente la pandemia dal punto di vista dei più piccoli, “una dimostrazione di come il mondo dell’illustrazione per l'infanzia sia una bellissima rete fatta di solidarietà e connessioni”, come spiegano i promotori.

La mostra si compone di 34 tavole illustrate da altrettanti artisti, e propone un viaggio in Italia attraverso le sue 20 regioni e un viaggio Internazionale attraverso 14 stati del mondo, Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Giappone, India, Inghilterra, Messico, Perú, Slovenia, Spagna, Stati Uniti.

La Mostra #congliocchideibambini ha participato alla Fiera Internazionale del Libro di Lima, tramite l'Istituto Italiano di Cultura di Lima in Perú e in Italia è stata ospitata in vari comuni e per la prima volta arriva in Toscana.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa