L’Estate Addosso di Altopascio: decima edizione per Francigena International Arts Festival

Dopo un anno di sosta forzata a causa del Covid, torna il Francigena International Arts Festival. Nonostante le difficoltà affrontate durante questo periodo gli organizzatori hanno raccolto la sfida per portare a compimento la decima edizione. Undici concerti di musica, dalla classica al moderno, passando dal Jazz al Flamenco, con spettacoli di qualità capaci di interessare un pubblico molto ampio.

Il programma dell’edizione 2021 è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dagli assessori alla cultura, Martina Cagliari, e commercio, Adamo La Vigna, dal presidente dell’Accademia Geminiani, Marco Lardieri e dal direttore d’orchestra e della scuola, Rosella Isola.

La prima parte del Festival si svolge nella sua classica sede di Altopascio. Il concerto di apertura (8 luglio) sarà affidato ai giovani talenti dell’Accademia Geminiani, di cui il maestro Marco Lardieri è presidente, che, nonostante la pandemia, hanno continuato a studiare anche online con dedizione e sacrificio. Sarà una bella sorpresa vedere la qualità di questi giovani artisti alcuni davvero molto piccoli.

Il 10 luglio verrà proposta una serata dedicata a De Andrè con un gruppo ormai conosciuto e molto apprezzato, i "Progetto in La minore” con la voce di Roberto Puccini. Una ottima occasione per chi non ha ancora avuto il piacere di ascoltarli.

il 15 luglio secondo appuntamento con un Galà lirico di alto livello con canzoni, arie d'opera e da camera con il giovane soprano altopascese Francesca Maionchi che si esibirà per la prima volta nel proprio paese dopo aver girato i grandi teatri d’Europa con notevole successo. Èrecentemente rientrata da una tournéenell’Europa dell’est con il maestro Andrea Bocelli. Accompagnerà al pianoforte il maestro Rocco Caruso, docente dell’Accademia e pianista di talento.

Il 20 sarà in scena Trio DUBOIS, ensemble molto particolare con Agostino Mattioni, viola, Desiree Del Santo, flauto, e Alice Belardini Pini, arpa.

il 22 serata jazz tutta da ascoltare con un tributo al pianista svedese Esbjörn Svensson dal titolo "From Svensson's Point Of View” con Mattia Lenzi, insegnante di canto dell’Accademia Geminiani, Alessandro Matteucci (pianoforte), Raffaele Nerli (chitarra), Alessandro Antonini (contrabbasso), Daniele Buffoni (batteria).

il 27 si torna al classico con uno degli appuntamenti più importanti con la Francigena Chamber Orchestra, formazione ormai conosciuta ed apprezzata, diretta dall’eccellente direttore Rosella Isola. La serata sarà dedicata alla musica di Vivaldi: le quattro stagioni, Mozart Concerto per corno e orchestra n. 1 in Re K 412, Mozart Sinfonia n. 29 in La Maggiore K 201. Sul palco Lucilla Mariotti, violino solista e Stefano Berluti, corno solista

Oltre ai sei eventi di Altopascio, sede e fulcro da sempre del Francigena Festival e sede dell’Accademia Geminiani, il cartellone della X edizione prevede 3 concerti a Capannori, uno a Pescia e uno a Radicofani. Il 29 luglio alla Pieve di San Ginese il maestro Federico Pietroni con alcuni tra i migliori allievi della masterclass introdurrà i presenti alla chitarra flamenca. Gli altri due appuntamenti di Capannori sono ormai diventati tradizione: il 5 agosto alla Pieve di Tofori con i maestri e gli studenti del Festival e il 10 agosto nella Pieve del capoluogo, SS Quirico e Giulitta, il tradizionale concerto con il coro Capata.

il 6 agosto i Maestri del Festival si esibiranno in concerto nella Pieve di Castelvecchio di Pescia.

A seguire l’ormai tradizionale chiusura con il concerto del 16 agosto nel bellissimo borgo di Radicofani con il duo Ausencias Massimo Signorini alla fisarmonica e Roberto Cecchetti al violino

Oltre ai concerti, il Festival ha riproposto anche quest’anno seppur con tutte le precauzioni imposte dal covid anche la parte di formazione con i corsi di perfezionamento tenuti da docenti di fama internazionale come Marco Fornaciari per il violino, Daniel Rivera per il pianoforte, i fratelli Terlizzi (violino e pianoforte e musica da camera) e Federico Pietroni per la chitarra flamenca, ai quali si aggiungono gli stranieri C. Duindam e S. Kapustin per il violino, Jangers Roeland per la viola, T. Rosler per il violoncello, B. D’Hollander per il flauto traverso.

Pur con un fisiologico calo, sono moltissimi gli studenti di tutto il mondo che hanno aderito alla proposta tecnico-didattica di perfezionamento e studio, con importanti ricadute sul territorio che la presenza di queste persone comporta.

Tutti gli eventi altopascesi sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in piazza Ricasoli. Per info e dettagli sul programma de “L’Estate Addosso”, il cartellone di eventi estivo di Altopascio, cliccare qui.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa