Malore per un militare dell'esercito durante un addestramento: non è grave

Durante l'addestramento un militare dell'esercito ha accusato un malore oggi pomeriggio, mentre stava correndo sotto il sole. Il militare, completamente equipaggiato, stava svolgendo l'addestramento insieme ad altri commilitoni a Marina di Pisa.

In via precauzionale, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Pisa in codice rosso ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quando emerso, il plotone stava correndo in divisa mimetica portando dei pesanti zaini sulle spalle. Quando il militare ha accusato il malore si è accasciato a terra, mentre stavano percorrendo un tratto di pista ciclabile esposta al sole.

Al momento del soccorso il soldato era cosciente e con parametri vitali stabili, ma per precauzione è stato deciso il trasferimento in pronto soccorso con codice di massima gravità. Una volta in ospedale le condizioni sarebbero sensibilmente migliorate.