Minaccia e spinge i carabinieri, arrestato a Volterra

Ha prima offeso i carabinieri, poi ha iniziato a minacciarli e spingerli. Per questo un 51enne è stato arrestato a Volterra. Durante un servizio di controllo del territorio in cui i militari volterrani erano impegnati nei pressi di un esercizio pubblico, l'uomo in stato di agitazione, avrebbe iniziato a minacciarli.

Spinte e resistenza hanno reso difficoltosa la sua identificazione, per poi portare all'arresto fino al giudizio con rito direttissimo di questa mattina.