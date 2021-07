Movida dopo il Covid, la ricerca sulle opinioni dei giovani

Cosa pensano i giovani toscani della notte? Che soluzioni immaginano per una ripresa di una nightlife sicura, divertente e rispettosa? A queste domande darà risposta la ricerca toscana su Covid, divertimento notturno e spazi urbani, realizzata nell’ambito del progetto “Notte di Qualità”, che sarà presentata con un evento online domani 8 luglio, dalle 9.30.

La ricerca si pone l’obiettivo di restituire la posizione dei giovani cittadini toscani di fronte al Covid-19, l’adesione o meno alle norme di comportamento per frenare il diffondersi del virus, lo stato della loro socialità nei periodi di lockdown, i consumi di sostanze psicotrope e alcol. Inoltre, sono state raccolte indicazioni sulle percezioni del futuro dei ragazzi intervistati, e le nuove soluzioni che ritengono adeguate per rilanciare la socialità in sicurezza nei contesti del divertimento serale e notturno.

L’evento si apre con i saluti istituzionali di Matteo Biffoni, presidente ANCI Toscana e sindaco di Prato, Andrea Vannucci, vice presidente Terza Commissione Regione Toscana e Fabrizio Mariani, presidente del CTCA (Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza).

Segue l’intervento di Marino Rosso, che ha insegnato Filosofia del linguaggio presso l'Università di Firenze, dal titolo “Fra due distopie”. Claudio Cippitelli, Sociologo Cooperativa Parsec di Roma, Lorenzo Mariano, Psicologo CTCA e Stefano Bertoletti, CTCA tracceranno il quadro emerso dall’elaborazione dei dati.

Oltre alla voce dei residenti, toscani l’evento ha l’obiettivo di aprire un confronto tra le diverse amministrazioni locali della regione, per la condivisione di prospettive, criticità e soluzioni per una Notte di Qualità: se ne parla nella tavola rotonda a cui partecipano Barbara Catalani, assessora politiche culturali, educative e giovanili di Follonica, Catia Del Furia, assessora pari opportunità di San Sepolcro, Cosimo Guccione, assessore Città della notte di Firenze, Veronica Poli, consigliera comunale di Pisa, Giulia Terreni, assessora cultura e turismo di Empoli.

“Notte di Qualità” è un programma nato nel 2013 e rivolto ai Comuni per la gestione e la sicurezza degli eventi del divertimento giovanile, che grazie al finanziamento di Regione Toscana, con la gestione di Anci Toscana e CTCA svoge un lavoro di ricerca-intervento lavorando con tutti gli attori coinvolti nel fenomeno. Un lavoro, accompagnato allo studio delle esperienze europee sul tema, che ha portato alla stesura delle raccomandazioni “Notte di Qualità”, le linee guida nella gestione, programmazione e promozione del divertimento notturno urbano, nell’ottica della prevenzione, della mediazione sociale, della qualità e sicurezza degli eventi per tutta la cittadinanza.

Qui per iscriversi

Fonte: Anci Toscana