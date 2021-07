Ospiti Autorizzati live, i giovani valdelsani sul palco di San Gimignano

Una data zero in vista del nuovo album per un concerto “in casa”; anche questo è la stagione estiva di San Gimignano che mira ad offrire spazio ed un palco ai talenti emergenti locali. Giovedì 8 luglio alla Rocca di Montestaffoli un fuori programma tutto da vivere: alle 21.30 il concerto della band valdelsana “Ospiti Autorizzati”. I 5 giovani di età compresa tra 20 e 25 anni avranno a disposizione il palco per il loro primo live dopo il lockdown con cui eseguiranno le canzoni che andranno a comporre il loro primo disco in uscita in autunno. Alessandro Beninati, voce; Lorenzo Farnararo alla chitarra; Stefano Franchini al basso; Saverio Beconcini alla chitarra e Tommaso Viciani alla batteria, sono 5 amici che hanno scelto la strada della musica oltre lo studio e il lavoro.

"Nel periodo del lockdown abbiamo deciso di incidere selezionando tra i diversi pezzi che avevamo steso – spiegano i ragazzi -. I pezzi sono tutti originali e non facciamo cover. Progetti futuri? Sicuramente continuare a scrivere e a fare album avendo tante altre canzoni che non abbiamo incluso in questo ed un giorno magari trasformare il nostro hobby in una professione".

Prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione comunale per la valorizzazione dei talenti locali attraverso “Accade d’Estate”, il ricco cartellone di eventi organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio.

Accade d’Estate Musica, concerti, cinema sotto le stelle e incontri nel trentennale del riconoscimento Unesco e con un itinerario speciale “La San Gimignano di Dante” dedicato al Sommo Poeta tra storia, sapori, mito, immagini e parole. La bella stagione a San Gimignano fa rima con “Accade d’estate”, la rassegna di eventi promossa dall’amministrazione comunale per regalare a cittadini e turisti numerosi momenti di svago fino ad ottobre realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio.

Tra gli eventi clou i concerti di musica barocca a cura dell’Accademia dei Leggieri, le sere Fai d’estate con visite alla Torre Casa Campatelli, l’opera lirica in Rocca con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, il tradizionale appuntamento con “Calici di Stelle” nella notte di San Lorenzo, il Festival OrizzontiVerticali e l’OperaGala2021. E a far da cornice “Vernaccia di San Gimignano Wine Experience” con degustazioni e incontri con i produttori e “Meditazioni musicali” con apertura straordinaria della Chiesa di San Pietro in Piazza Sant’Agostino.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio stampa