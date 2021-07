Raccolta fondi per Martina, i ringraziamenti di Elena Sisi

Una raccolta fondi online e una cena benefica: sono questi gli strumenti attraverso cui Elisa Sisi, una mamma coraggiosa, ha raccolto fondi da destinare alla Fondazione Meyer per sostenere “In memoria di Martina”, un progetto di ricerca del Laboratorio di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale pediatrico fiorentino. Il fine era conoscere meglio la leucemia linfoblastica acuta di tipo T ed esplorare nuove possibilità terapeutiche. Elisa Sisi ha dichiarato guerra a questa malattia che due anni fa ha portato via sua figlia Martina, una bambina dal sorriso dolcissimo. L'11 giugno si è tenuta una serata dedicata a questo obiettivo, a Cerreto Guidi. Elisa Sisi con una lettera ha voluto ringraziare chi ha partecipato.

Inizio questa lettera con un Grazie enorme.

Grazie perché non credevo di trovare così tanto sostegno e voglia di lottare per una malattia che per fortuna la maggior parte delle persone non sanno nemmeno cosa è oppure se lo immaginano lontanamente.

Voglio ringraziare tutta la mia famiglia che ha lottato al mio fianco dal 2017 e ancora oggi mi spalleggia senza sosta. Grazie ai miei amici sempre disposti a mettersi all’opera, a Pietro Mosti che ha donato cuore e vino della sua azienda L’aurora di Francesco per farci arrivare alla cifra più in fretta possibile e grazie anche ad alcune ditte del nostro comprensorio.

I dottori del Meyer…Tommaso Casini, Tintori Veronica e Chiara San Vito, sono persone speciali e rimarranno sempre nel mio cuore. La dottoressa Maura Calvani per la ricerca e la fondazione Meyer per la collaborazione.

Grazie a Simona Rossetti Sindaco di Cerreto Guidi a Salvatore Serra e Deriu Pier Paolo dell’Arma dei Carabinieri per aver partecipato all’evento.

Grazie ad Alessia Puccini e all’Empoli calcio che ha sostenuto il progetto e ha donato due maglie autografate, grazie a Dario Dainelli e la Fiorentina calcio che hanno donato scarpe e un pallone autografati per realizzare l’asta di beneficienza.

Grazie a PosteItaliane che non solo ha sostenuto il progetto, mi ha guidata e sostenuta in tutta la preparazione della serata e ha partecipato con Mauro Manganelli l’11 giugno.

Grazie a tutte le persone che hanno fatto sì che la serata fosse stupenda: Sandro Del Picchia, Robertino, Sauro Frizzi, Luigi Frangioni, la Loggia dei Medici di Fabrizio Cammilli. Grazie a Gonews per pubblicizato la nostra serata.

Dalla serata sono stati ricavati 4.036,60 euro più alcune persone che non hanno potuto partecipare alla serata hanno donato ugualmente e siamo arrivati alla cifra di 5.100 euro. Grazie a tutte le persone che hanno donato tramite bonifico o tramite on-line attraverso il mio blog “WWW.PERILSORRISODIMARTINA.IT” che ci hanno fatti raggiungere l’obbiettivo prima dei due anni stabiliti.

Tutti, tutti ma veramente tutti siete stati stupendi per aver partecipato, per avermi dato fiducia, ma soprattutto per aver donato sorrisi, applausi e tanto amore;

Siamo tanti e in tanti lotteremo.

Per finire un saluto va a te mia acerrima nemica leucemia, inizia a guardarti le spalle perché non ho intenzione di fermarmi, finché avrò respiro ti combatterò, per la mia Martina e tutti i bambini che ti stanno lottando.

Vi voglio bene.