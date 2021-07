Riaprono la biblioteca e il centro Le Corti, taglio del nastro il 10 luglio

I lavori di riqualificazione del Centro Culturale di Montespertoli, in via Sonnino 1, sono giunti al termine e sabato 10 luglio sarà finalmente riaperto al pubblico. Alle ore 17.30 si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Sindaco e delle Autorità locali.

Il taglio del nastro sarà svolto all'esterno dell'edificio e per l'occasione sarà chiusa al traffico via Sonnino dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire ai visitatori il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid19.

"Il lavoro di ristrutturazione del Centro Culturale rappresenta una rivalorizzazione a 360 gradi. Gli spazi sono stati ampliati, sfruttando a pieno le potenzialità del luogo, i locali sono stati climatizzati e l'auditorium è stato reso polifunzionale a tutti gli effetti con la possibilità di cambiare la conformazione degli arredi a seconda dell'utilizzo. La biblioteca diventa finalmente un luogo a misura dei cittadini e della comunità, uno spazio aperto al confronto e allo scambio, un luogo in grado di dare vigore e freschezza alla promozione della cultura in tutte le sue forme" dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

L'edificio, in ristrutturazione da circa un anno, vede infatti una riqualificazione degli spazi al fine di migliorare l'organizzazione e la vivibilità della biblioteca. La corte interna è stata coperta grazie ad una protezione in vetro ed acciaio che ha permesso di creare il cosiddetto "Giardino d'Inverno", un luogo informale in cui soffermarsi godendosi lo splendido murales realizzato dall’artista Simone Masetto Maghe che si connota di elementi naturali quali alberi, piante, foglie, fiori e insetti tipici del paesaggio toscano.

L'installazione dei meccanismi di antitaccheggio consente l'apertura non solo dell'ingresso principale ma anche dell'ingresso secondario in piazza Machiavelli dal Palazzo dell'Orologio. L'accoglienza è stata spostata all'entrata per consentirne una fruizione più semplice e snella. Il piano terra, la parte più informale del Centro, ha visto la ristrutturazione completa degli spazi e delle stanze in modo da rendere più funzionale l'area. La parte dell'accoglienza e dell'angolo morbido sono state pavimentate con il parquet, offerto dalla ditta montespertolese La Nuova Toscana.

Sempre al piano terra, è stato allestito il “Baby Pit-Stop UNICEF”, il punto allattamento dedicato alle mamme e ai loro piccoli. In questo luogo sono a disposizione libri sulla puericultura e sul mondo dell’infanzia.

Infine, all'interno del Centro sarà possibile ammirare le stampe di alcune illustrazioni realizzate da Roberto Innocenti, vincitore del premio Hans Christian Andersen nel 2008.

L'Amministrazione comunale ha deciso di festeggiare l'inaugurazione del Centro Culturale con un annullo filatelico: dalle ore 18:00 alle ore 19:30, per tutti gli interessati e appassionati di filatelia, sarà possibile infatti ricevere l’annullo filatelico speciale, predisposto con Poste Italiane, sulle cartoline dell’inaugurazione. La piastrina per l’annullo è stata realizzata da Antonio Salvadori.

Il weekend di riapertura sarà ricco di eventi ed iniziative. Per sabato 10 luglio e domenica 11 luglio sono stati organizzati un ventaglio di appuntamenti sia per grandi che per piccini:

Sabato 10 luglio

ore 18.30 - Letture sotto l'albero (4-5 anni) a cura di SocioCulturale

ore 19.00 - Lab Rock, concerto a cura dell’Associazione Prima Materia

Domenica 11 luglio

ore 10:00 - Letture sotto l'albero (6-8 anni) a cura di SocioCulturale

ore 12.00 - Letture in relax (4-5 anni) a cura di Socioculturale

ore 16:00 - Il Giardino Planetario per grandi e piccoli a cura dell’Associazione Faremo Foresta in collaborazione con l’Associazione Prima Materia

ore 17:00 - Circolo di Poesia a cura dell’Associazione Bibliamus

ore 18:00 - Circolo di Lettura a cura dell’Associazione Bibliamus

ore 18.00 - Laboratorio 'Una storia inventata a casaccio' (bambini 6-8 anni) a cura di Socioculturale

ore 18:00 - Laboratorio per adulti con voci e percussioni a cura dell’Associazione Prima Materia.

Da lunedì 12 luglio la biblioteca osserverà il seguente orario estivo:

- da lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e il sabato dalle ore 10 alle ore 13

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa