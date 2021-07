Sopralluogo di sulle strade di Volterra e della Valdicecina, Moschi: "Soddisfatti"

Un sopralluogo tecnico da parte di Anas sulle strade di Volterra e della Valdicecina. Di questo si è parlato oggi alla presenza dell'Ingegner Stefano Liani e dello staff tecnico che segue la zona Valdicecina.

"Sono rimasto soddisfatto dell'incontro" - commenta il capogruppo della Lista Civica UPV Paolo Moschi - in quanto Anas sta seriamente lavorando per la nostra viabilità. Ci sono state delle manutenzioni ordinarie e straordinarie su 68 e 439 come non si vedevano da 20 anni, e questo è un dato di fatto. E nuovi interventi sono in arrivo per la 439 Dir. La scelta che facemmo, di far tornare le nostre strade sotto Anas, è stata più che giusta".

Sul tavolo la questione anche dell'ammodernamento del tratto Gesseri - Roncolla, sulla 68, e del tratto tra la fine della Provincia di Pisa e il Comune di Monterotondo sulla 439.

Entrambe opere minori, entrambe sui 3 km circa, ma per le quali ancora non si è mossa foglia, nonostante esistano dei progetti avanzati.

L'incontro ha visto la presenza dei sindaci Santi e Ferrini, nonchè del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e di rappresentanti di altre amministrazioni comunali.

"Un incontro molto cordiale, che ha esposto il grido di allarme per la Viabilità della nostra zona: adesso però tocca alla Regione Toscana passare dalle parole ai fatti. Quando Giani sali a Volterra parlò in maniera chiara degli interventi sulla SS68. Adesso di conseguenza serve che prenda carta e penna e scriva ufficialmente ad Anas e al Mit, affinché queste opere vengano inserite nel contratto di Programma Stato - Regione. Così Anas Toscana potrà attingere ai fondi della progettazione e iniziare a redigere un progetto esecutivo. Un'opera che questo territorio attende da oltre mezzo secolo, e che è schiava della burocrazia" chiude Moschi.

