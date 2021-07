Teatro, due commedie nell'Area Archeologica La Rocca

Due commedie in scena nello splendido contesto dell’Area Archeologica La Rocca: questo il programma del cartellone di Intesa Teatro Amatoriale, in collaborazione con il Comune di Santa Maria a Monte.

Il mini ciclo verrà inaugurato Venerdì 9 Luglio, quando alle 21.30 sarà in programma “Il Baciamano”. La Compagnia teatrale G. A. D. Città di Pistoia, prendendo spunto da un testo teatrale di Manlio Santanelli, metterà in scena, con la regia di Gennaro Criscuolo, la vicenda di Janara, giovane popolana avvizzita prima del tempo, e del gentiluomo che, legato mani e piedi, le è stato portato in casa dal marito. Nonostante le molteplici differenze – dall’idioma, alla fede, dalla città di origine al passato – i due si scoprono partecipi dello stesso destino, che in qualche modo ne parifica la condizione, li fa apparire solidali ancorché inchiodati a ruoli fatalmente contrapposti.

Domenica 18 Luglio sarà invece la volta della Compagnia teatrale No, Grazie!: alle 21.30 “Attesa”, uno spettacolo con la regia di Raffaella Micelli. Tutti noi attendiamo, di continuo, che sia il nostro turno, una telefonata, un volto amato la svolta della vita. L'attesa è scandita dalla quotidianità o dai vuoti incolmabili dell'insoddisfazione, può essere distruttiva o silenziosa. La performance mostra come cinque persone che si ostinano a sopravvivere con fatica, si trovano comunque nello stesso luogo: " nel pianeta dell'attesa”, separato e diverso dal pianeta di chi non aspetta nulla e nessuno.

L'ingresso è gratuito ma occorre la prenotazione, al fine garantire il pieno rispetto delle norme anti-contagio. Per informazioni e prenotazioni 3333495168 oppure 3395271841.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte