Trovato morto a 47 anni in una camera d'albergo, sequestrata una siringa

È stato trovato morto in una camera d'albergo a Pisa un 47enne originario della Campania. L'uomo sarebbe scomparso non per morte violenta, si ipotizza per overdose. Questa mattina in un hotel in zona Sant'Antonio di Pisa, non lontano dalla stazione ferroviaria, la donna delle pulizie ha chiamato la polizia. Doveva pulire la camera dove soggiornava l'ospite, che però non rispondeva alla chiamata della donna. È stato trovato privo di vita, come accertato anche dal medico legale, e vi era anche una siringa, subito sequestrata. La salma è stata messa a disposizione del pm di turno, che ha deciso gli accertamenti presso l'istituto di Medicina legale di Pisa.