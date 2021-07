Turismo accessibile a portatori di disabilità, mozione unanime in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana approva con voto unanime una mozione in merito alle “misure necessarie per favorire la piena fruizione dell’offerta turistica per le persone con disabilità, con particolare riferimento dall’accessibilità agli arenili nei comuni costieri”.

La mozione inizialmente presentata dalla Lega, porta la firma dei consiglieri Elena Meini, Marco Landi ed Elisa Montemagni, è stata approvata nel testo sostitutivo, dove sono stati accolti gli emendamenti del consigliere del Partito democratico Iacopo Melio, che l’ha a sua volta sottoscritta. Impegna il presidente e la Giunta regionale a rafforzare le azioni finalizzate ad assicurare alle persone con disabilità la piena fruizione dell'offerta turistica, a partire dall'accessibilità agli arenili e al mare e valutando, a tal fine, la possibilità di individuare specifiche forme di incentivazione di concerto con le amministrazioni comunali interessate, affinché siano pienamente rispettati e garantiti tutti i criteri che, in base alle leggi esistenti, definiscono già in modo preciso il concetto di ‘turismo accessibile’.

Negli ultimi anni è aumentata infatti la necessità di rendere sempre più accessibili le località turistiche ai portatori di disabilità, anche alla luce del fatto che viaggiare e praticare attività produce effetti psicoterapeutici benefici sui soggetti con disabilità e ne favorisce l’integrazione.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa