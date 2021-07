Assolto 'l'usciere di Palazzo Vecchio' dall'accusa per diffamazione contro Renzi

Assolto Alessandro Maiorano, ex usciere di Palazzo Vecchio, dall'accusa di aver diffamato Matteo Renzi, ex premier adesso senatore leader di Italia Viva. Maiorano lo aveva accusato di 'spese pazze' nel periodo in cui era presidente della Provincia di Firenze, tra il 2004 e il 2009. Maiorano era difeso dall'avvocato Carlo Taormina ed è stato assolto dal giudice Laura Bonelli "perché il fatto non costituisce reato".

Si conclude quindi il primo grado dopo che Maiorano spinse le accuse su Renzi sia online che in ogni altra forma che riuscì a utilizzare. La querela penale partì nel 2013. I legali di Renzi stanno valutando se fare ricorso o intraprendere una causa civile. I proventi, secondo quanto affermano, se arriveranno verranno devoluti in beneficenza.