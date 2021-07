Beccato mentre cede una dose di cocaina: denunciato a Novoli

Ancora un intervento della Polizia Municipale contro lo spaccio di droga. Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Antidegrado sono entrati in azione al Polo Universitario di Novoli cogliendo sul fatto uno spacciatore mentre stava cedendo una dose di cocaina a un cliente. Gli agenti, in abiti borghesi, stavano controllando una zona spesso luogo di spaccio quando hanno notato una persona scendere velocemente da un'auto e andare incontro a un uomo con il quale ha scambiato qualcosa.

Sospettando che si trattasse di droga, gli agenti sono intervenuti fermando entrambi. L'acquirente, cittadino italiano, ha consegnato quanto appena comprato (una dose di cocaina) e per lui è scattata la segnalazione in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore, 27 anni di nazionalità marocchina, è stato denunciato per là detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti durante le perquisizioni eseguite anche in casa e nell'auto hanno trovato 1.800 euro in contanti probabile provento di spaccio.

