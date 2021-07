Cashback, i lettori approvano la misura: i risultati del sondaggio di gonews.it

Il Cashback al momento non è stato rinnovato e dunque, con luglio, non è scattato l'inizio del secondo semestre previsto inizialmente dalla misura. Comunque con la fine dei primi sei mesi saranno erogati i rimborsi da 150 euro, raggiunti con almeno 50 transazioni. La scorsa settimana (Qui) abbiamo domandato ai lettori se avessero approfittato del Cashback e ottenuto i bonus previsti.

Cashback sospeso, hai ottenuto il bonus? I risultati del sondaggio di gonews.it

La maggior parte dei lettori, il 55.91% ha risposto al sondaggio di gonews.it approvando la misura contro il 44.09% che ha risposto "No, poche transizioni o poco valore".

Anche nel Giro d'Empoli, tra le prime interviste video del sondaggio, coloro che avevano attivato il Cashback hanno espresso dispiacere nel mancato rinnovo della misura, considerata utile anche nell'ottenimento del bonus. Diverse invece le persone che non avrebbero attivato il Cashback, dal lancio sotto Natale 2020 al primo semestre 2021, tra cui probabilmente coloro che hanno risposto "No" al sondaggio, o perché non hanno aderito o perché non sono rimasti soddisfatti.