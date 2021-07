Consegnato alla Croce Rossa Empoli l'abbigliamento sequestrato a Pisa

Si è svolta a Empoli alle 18 di giovedì 8 luglio 2021 presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Empoli in via Arnolfo di Cambio 60, la donazione a cura dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, rappresentato dal coordinatore di Pisa e provincia, Damiano Landi, di molti capi di abbigliamento contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Pisa, durante le attività di repressione del commercio illecito. I materiali, inizialmente destinati alla distruzione, per decisione del Pubblico Ministero potranno invece essere consegnati a famiglie indigenti segnalate dai Servizi Sociali, realtà che a Empoli grazie all'impegno delle associazioni di volontariato vengono assistite con tante iniziative, grazie alle quali le molte decine di famiglie che versano in stato di disagio hanno un po’ di conforto. L'abbigliamento, costituito da felpe, giubbotti, maglie e pantaloni è stato consegnato da Landi alla Croce Rossa di Empoli.

All'evento erano presenti il Presidente Paolo Cioni, il Vicepresidente Andrea Vincelle e vari Volontari.

Il Comitato della Croce Rossa provvederà alla consegna diretta alle famiglie senza alcuna possibile mercificazione. Un caso esemplare dove la confisca ha colmato una necessità reale, privando dal commercio illegale questa merce.

Fonte: Ufficio Stampa