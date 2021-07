Corsi di nuoto per bambini e ragazzi a Montemurlo: ancora aperte le iscrizioni

Il Comune di Montemurlo informa che sono ancora aperte le iscrizioni per i corsi di nuoto rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, promossi dal Comune di Montemurlo con il Cgfs di Prato. Quest'anno, come previsto dalle norme anti - contagio, i corsi si svolgeranno all'aperto nella piscina di via Roma a Prato.

I corsi di nuoto andranno avanti per tutto il mese fino al 30 luglio, le iscrizioni per le prossime settimane sono sempre aperte.

Sono previste riduzioni sul costo dei corsi di nuoto per i fratelli: 15% per il secondo figlio, 25% terzo figlio, 35% quarto figlio. I corsi si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La quota di iscrizione è pari a 15 euro più il prezzo del corso. Per motivi di sicurezza, le iscrizioni sono riservate ai bambini nati prima del 2014 (dai 6 ai 16 anni compresi)

Le lezioni si svolgeranno fintanto che le condizioni climatiche lo permetteranno e non possano mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei bambini e degli insegnanti (assolutamente vietato far lezione in presenza di tuoni, lampi e condizioni avverse meteorologiche). Le lezioni perse non sono recuperabili. Per partecipare ai corsi di nuoto Cgfs, occorre essere in regola con il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica o agonistica; al momento dell’iscrizione è temporaneamente consentito rilasciare un'attestazione di prenotazione di visita medica poi confermata ed esibita. Sono previsti anche altri corsi di nuoto ma senza il trasporto con i pulmini con iscrizione diretta al CGFS e trasporto privato a cura della famiglia Per iscrizioni ai corsi di nuoto comunali ci si può rivolgere allo Sportello al Cittadino (via Toscanini, 1 – Montemurlo) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30, il sabato dalle ore 8,30 alle12,30 Tel. 0574 558341- 558349.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa