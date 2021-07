Erp, Galli (Lega): "Commissione sul filo dell'inadeguatezza"

“Obiettivamente-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega-al termine della riunione della Commissione Sanità in cui si è nuovamente dibattuto sull’importante tema inerente la necessità di modificare la normativa per l’accesso alle case popolari, siamo ancora più convinti della nostra tesi, ovvero che togliere il requisito della residenza quinquennale non sia così assolutamente dovuto come il Pd si ostina a credere.” “Significativa, peraltro-prosegue il Consigliere-l’audizione di Simone Gheri, rappresentante di Anci che ha chiesto di avere la massima chiarezza su una questione assai rilevante come quella, appunto, dell’assegnazione delle case popolari.” “Ci chiediamo, quindi-precisa l’esponente leghista-se siamo davvero in grado, ad oggi, di soddisfare le naturali richieste delle amministrazioni comunali su un argomento certamente non secondario; siamo davvero certi che la prossima settimana si possa, quindi, con totale cognizione di causa, andare al voto?” “A nostro avviso-conclude il rappresentante della Lega-vi sono, infatti, ancora svariati punti tecnici e legislativi da approfondire e comunque attenderemo una risposta scritta ai nostri diversi quesiti per poter proporre mirati e sensati emendamenti, senza dimenticare che le case popolari in Toscana scarseggiano ed ancora di più mancano, purtroppo, i fondi necessari per ristrutturare quelle esistenti.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - Ufficio stampa