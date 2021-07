Finale Europei 2020, a Lucca maxischermo a Villa Bottini

Maxischermo a Villa Bottini, dove i cittadini lucchesi potranno seguire insieme, domenica prossima 11 luglio, l'impresa della nazionale di calcio italiana nella partita finale del campionato Euro 2020.

L'amministrazione comunale, in collaborazione con la famiglia Gialdini che gestisce EstatecinemA, mette infatti a disposizione le strutture del parco di villa Bottini per permettere a chi lo desidera di seguire in modo collettivo la partita della finalissima.

Per consentire l'accesso e la visione in sicurezza, seguendo le regole valide per tutti i pubblici spettacoli, gli interessati dovranno necessariamente prenotarsi online, accedendo al sito http://www.luccacinema.it/acquista-ticket-online/.

Come fare. Una volta sul sito bisogna selezionare il cinema "Villa Bottini - Estivo" e successivamente “Evento Finale Euro 2020”. Qui è necessario effettuare la registrazione, indispensabile ai fini del tracciamento previsto dal protocollo sanitario, e selezionare “prenotazione”. All'interno della planimetria della sala si dovranno poi selezionare i posti desiderati e terminare in questo modo la prenotazione. Si segnala che il sistema imputa un costo unitario di 0,10 euro, che non sono però da pagare. Salvando la prenotazione con le indicazioni dei posti selezionati, si potrà accedere al parco di Villa Bottini- ingresso in via del Fosso, a partire dalle 19.30 di domenica sera.

L'accesso al parco sarà consentito fino a un massimo di 300 persone. Il sistema di prenotazione è già attivo e resterà aperto fino ad esaurimento posti. Si ricorda che non sarà in alcun modo possibile accedere la sera di domenica senza prenotazione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa