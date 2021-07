"Il medico matto" la storia del Dottor Alberto Pacchiani al circolo "Il Botteghino"

Versi Folli ovvero Follie in Versi e l’incredibile storia del Dott. Alberto “Albert Von Packjanowskij PACK Packjanow” Pacchiani

di e con R&R – Remo Lenci e Rosita Ambrosio

raccolta documenti e testimonianze: Remo Lenci

Musiche originali: Gianni Capecchi

Art Designer/animazioni: Massimo Bernacchi

Trovarobe: Sandro Marzocchini

"Una delle più incredibili, affascinanti, paradossali e detonanti storie (vere) che mai vi possa capitare di sentire, vedere e ascoltare!" – così Remo Lenci descrive «Il medico matto», il nuovo spettacolo che metterà in scena venerdì 9 luglio, assieme alla sua complice Rosita Ambrosio, proprio al circolo ARCI “Il Botteghino” di La Rotta: una prima nazionale («mondiale, persino!», dice Lenci) che siamo orgogliosi di ospitare.

Remo e Rosita formano la «R&R», una «non-compagnia fluida» che ama collaborare con altre realtà e coinvolgere più persone possibile nei suoi progetti: per questo «medico matto», per esempio, i due si sono affidati a Massimo Bernacchi per le animazioni, al «nostro» Gianni Capecchi che ha composto e eseguito i brani musicali che accompagnano lo spettacolo e a Sandro Marzocchini (un altro dei «nostri») come assistente e coordinatore.

Chi era «il medico matto»? Era, per caso, quel signore ben noto ai pontederesi dall’interminabile sfilza di pseudonimi che passeggiava per la città avvolto nel suo cappotto anche in piena estate, che si esprimeva talvolta in un linguaggio che ricorda quello del placito cassinese e immaginava per sé un monumento intitolato «all’unico vero matto»? Oppure era l’insigne professore dalla cultura enciclopedica, il luminare che per anni ha diretto il dipartimento di igiene mentale di Volterra, il militante che si candidò per Rifondazione Comunista alle elezioni comunali del 2014?

Remo Lenci e Rosita Ambrosio, sulla base delle poesie e dei disegni che ci ha lasciato e delle testimonianze di chi l’ha conosciuto da vicino tentano di ricostruire la figura – o, per meglio dire, una delle possibili figure – del dottor Alberto Pacchiani, il «medico matto» del titolo, in uno spettacolo multimediale a ingresso gratuito.

Vi aspettiamo alle 21,30!

Circolo Arci “Il Botteghino”

Via Tosco Romagnola, 455

loc. La Rotta – Pontedera 56025 (PI)

tel. 3289016442

Fonte: Circolo Arci “Il Botteghino”