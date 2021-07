Lapo Gargani in mostra alla Art Gallery di Montaione

Da martedì 13 a giovedì 29 luglio sarà possibile vedere la quarta esposizione del ciclo “Mostre in Vetrina” alla Art Gallery in Tuscany by Cora di Montaione.

La Galleria è lieta di presentare le nuove opere di Lapo Gargani, artista con cui collabora da ormai undici anni.

La mostra, dal titolo “Fuga: Prospettive possibili”, sarà suddivisa tra i dipinti di paesaggi infiniti e schizzi di Elefanti in viaggio. Le tele, quasi in monocromie, sono scenari fatti di nebbie e lande desolate dove steccati, passerelle o linee di strade delineano la via da perseguire verso un ignoto destino che viene guidato dall'istinto di ogni spettatore che decide di passare il confine oltre il quale è possibile trovare se stesso. Le carte invece sono studi, fatti di poche linee, con tocchi di acquerello o china dove elefantini s’incamminano in vie di fuga anche improbabili, appesi leggeri a mezzi di fortuna. L’elefante è un animale amato dall'artista per la sua stazza che però poi risulta docile, mansueto, addomesticabile, importante in tante culture e che forse, come l’essere umano, vorrebbe fuggire dalle gabbie in cui spesso è rinchiuso.

Lapo Gargani nasce a Firenze nel 1972. Da sempre appassionato di arte e pittura, lavora fin da giovanissimo nel campo della decorazione e del restauro pittorico e parallelamente, nel 1995, inizia la sua carriera artistica. Collabora con scrittori e musicisti: nel 2015 realizza un importante lavoro che lo impegna per quasi un anno dedicato a Vinicio Capossela, che viene pubblicato nel volume di Laura Rizzo “Canzoni a Manovella”.

I suoi primi dipinti presentavano un mix tra pittura e collage, passando da forme in “Equilibrio” a personaggi in volo “Dalla Terra al cielo”. Queste opere sono state fondamentali nel percorso dell'artista che nel suo cammino ha elaborato e variato non solo la sua tavolozza ma anche delineato fortemente i messaggi che vuole trasmettere suddividendo la sua produzione artistica in varie e definitive serie, da “Altrove”, passando per le “Prospettive possibili” fino all'ultima serie dedicata al cuore con “Fragile”.

Sarà possibile visitare la mostra negli orari di apertura della Galleria (NUOVO ORARIO lunedì e sabato 10 -13, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 10 – 13 e 17:00 – 20:00) o su appuntamento (Cora: 3474855329) nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Fonte: Ufficio Stampa