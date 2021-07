Lavorazione del cristallo dal vivo a Colle Di Val D’Elsa, domenica l'appuntamento

Domenica, in occasione della Giornata Nazionale delle Proloco Italiane, La Proloco di Colle di Val d’ Elsa festeggerà questo evento con “Lavorazione del cristallo dal vivo a Colle Di Val D’Elsa": dimostrazioni della lavorazione dal vivo del cristallo.

L’evento si svolgerà nel Vicolo della Misericordia a Colle di Val d’Elsa dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

I partecipanti all’evento, avranno quindi l’occasione di ammirare i maestri vetrai, che dal vivo creeranno svariati oggetti di cristallo, tutto cio’ nella cornice del borgo antico di Colle di val D’elsa, uno dei luoghi di maggior prestigio che racconta la storia e la manualità del cristallo.

Sarà un’ occasione unica per tutti , infatti i maestri vetrai dimostreranno la loro arte e la loro maestria al pubblico proprio nella città del cristallo: Colle di Val d’elsa .

Grazie alla sua fama per il cristallo è stato creato a Colle DI Val d’elsa il Museo del Cristallo in Via dei Fossi attualmente chiuso per ristrutturazione, ma gran parte del contenuto è stato trasferito nello Spazio Espositivo del vetro e del Cristallo in Via del Castello 33 nel centro storico.

Lo Spazio Espositivo del Cristallo è visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 10 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17 .

