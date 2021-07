Le bolle di sapone invadono Poggibonsi con lo spettacolo "Fish & bubbles"

Prosegue a Poggibonsi il Festival estivo Piazze d’Armi e di Città con una serata dedicata a bambini e famiglie. Venerdì 9 luglio, alle 21.30 alla Fortezza del Cassero di Poggibonsi, Michele Cafaggi, un artista di fama internazionale, mago delle bolle di sapone, presenta “Fish & bubbles”, uno spettacolo raffinato, estasiante, coinvolgente, ricco di clownerie, frutto di una ricerca profonda e di una straordinaria maturità mimico attoriale. Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini. Lo spettacolo, di e con Michele Cafaggi, per la regia di Ted Luminarc, è a cura dell’Ass. Timbre, l’associazione promotrice della rassegna Teatro a Merenda, e adatto a ogni tipo di pubblico.

I biglietti (intero € 7 adulti ridotto € 5 bambini) sono acquistabili in prevendita su www.politeama.info e al Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6 Poggibonsi, in orario cinema (0577/983067)- on-line su www.politeama.info. La sera dello spettacolo è attivo il servizio bar e ristorante dell’Osteria al Cassero, per prenotazioni chiamare 3334593387. Accesso disabili: i disabili possono comunicare le proprie necessità durante la prenotazione presso le casse del Politeama o chiamare il numero 3492658753 una volta arrivati all'ingresso del Cassero.

Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.

Il Festival si concluderà sabato 10 luglio al Cassero della Fortezza di Poggibonsi con l’Orchestra della Toscana in #Tango2021 Piazzolla!

Tutto il programma del festival è disponibile su www.politeama.info. Informazioni presso Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi – 0577 983067 int.2 (in orario cinema) – info@fondazioneelsa.it , informazioni anche sulla pagina FB Piazze d’Armi e di città.

Fonte: Fondazione Elsa