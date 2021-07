Romano Masoni dona un'opera al Mo.C.A.

Con "Autodafé 2004-2021" una tecnica mista non banale nella quale i colori cupi sono dominanti, Romano Masoni, artista di Santa Croce sull'Arno che in primavera aveva donato all'Ente 4 pregevolissime opere grafiche, entra nella collezione del Florilegio Italiano.

Altro artista toscano, dopo Buscioni e Giacobbe (quest'ultimo toscano d'adozione) e prima di prestigiosi autori del Nord Italia i cui contributi artistici saranno formalizzati ufficialmente entro fine luglio dall'Amministrazione Comunale.

Terminato il periodo di lungo lavoro in studio senza la possibilità di far dialogare le sue opere col pubblico, finalmente Romano Masoni è in mostra fino al prossimo 5 settembre alla Certosa di Calci, all'interno del Museo di Arte Naturale e più in particolare nella suggestiva Galleria dei cetacei.

La mostra, chiamata Stellemiti, raccoglie installazioni, dipinti e incisioni dell’artista toscano.

Nel corso della sua lunga carriera ha esposto in importanti rassegne nazionali ed internazionali come la Quadriennale di Roma nel 1975, la Biennale del Fiorino di Firenze nel 1977, la Triennale sull'incisione di Milano nel 1990, The Book in Twentieth Century Italy al MoMA di New York nel 1992, al Fringe Festival Visual Art di Melbourne e alla Biblioteca Nazionale di Firenze nel 1997, alla Quarta Triennale Mondiale d'Estampes a Chamalière Azérat in Francia ed infine al Centro Culturale Berchem di Anversa nel 1998.

Fonte: Ufficio Stampa