Savino Del Bene Scandicci in campo per il sociale: allenamenti per i bimbi autistici

La Savino Del Bene Volley Scandicci scende in campo anche per il sociale. Ogni mercoledì mattina del mese di luglio, una allenatrice del settore giovanile Savino Del Bene, terrà un allenamento di pallavolo ai bambini dei centri estivi di Allenamente, centro di apprendimento per bambini con autismo o con problematiche di socializzazione.

Un progetto che si svolge per quattro settimane, con un'ora di allenamento a gruppo (i gruppi sono due, ndr), dove i bambini saranno coinvolti dietro ad una rete da pallavolo.

Questo è solo la prima fase di un progetto che prenderà vita a settembre quando alcune bambine e bambini seguiti dal centro Allenamente saranno allenati dal personale delle giovanili della Savino Del Bene ed inseriti in gruppi insieme ai nostri tesserati.

"Crediamo molto in questo progetto - afferma la Consigliera Sandra Leoncini - la pallavolo diventa così non solo momento di sport ma anche di apprendimento e socializzazione. Dopo tanti progetti portati avanti negli anni nel mondo della solidarietà, questo è il primo passo nell'inclusione sociale. Presenteremo l'intero progetto nei prossimi mesi, ma sarà qualcosa che coinvolgerà i bambini di tutta la città. Ci tengo a ringraziare le nostre allenatrici e le operatrici di Allenamente per supportarci in questa iniziativa".

Fonte: Ufficio Stampa