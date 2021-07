Sullo scooter rubato non si ferma all'alt, denunciato giovane a Firenze

Sorpreso alla guida di uno scooter rubato non si ferma all'alt della Polizia Municipale di Firenze. E quando viene individuato per il giovane conducente scattano una denuncia e verbali per oltre 5.200 euro.

Il fatto risale al 2 luglio.

Le pattuglie del Reparto Polizia di Comunità erano impegnati in controlli mirati nella zona dello Skatepark di viale Fanti quando hanno notato un giovane senza casco a bordo di uno scooter. Gli agenti hanno intimato l'alt, ma per tutta risposta il conducente si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Dagli accertamenti effettuati sulla targa, è emerso che il veicolo era stato rubato.

Gli agenti non si sono dati per vinti e, un'ora dopo, hanno intercettato nuovamente il giovane a bordo dello scooter insieme a un passeggero: anche questa volta il conducente è riuscito ad allontanarsi dopo aver fatto scendere l'altra persona.

E proprio indagando su quest'ultima hanno identificato il conducente per poi trovarlo vicino a casa.

Da ulteriori controlli è emerso che entrambi (conducente e passeggero) sono minorenni che frequentano il giardino di viale Malta e lo Skatepark accanto allo stadio. Zone in cui Polizia di Comunità effettua controlli specifici anche sulla base delle richieste dei residenti, Lo scooter, rubato pochi giorni prima, è stato restituito al legittimo proprietario.

Per il conducente, oltre alla denuncia per ricettazione, sono scattati verbali per violazioni al Codice della Strada per una somma complessiva di oltre 5.200 euro e una segnalazione alla Prefettura per essere fuggito per evitare il controllo.