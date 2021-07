"Sono positivo al Covid", ma è una bugia perché non aveva il biglietto del bus

La polizia di Prato ha denunciato un 83enne per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Mentre era sul bus questa mattina ha detto di essere positivo al Covid per sottrarsi al controllo del biglietto. Il personale Cap ha chiamato la questura, fermando la corsa e facendo scendere tutti i passeggeri per la sanificazione precauzionale del mezzo. L'anziano è stato poi fermato dagli agenti. Non è risultato nelle liste dei contagiati Covid diffuse dall'Asl Centro. È stato allora che l'anziano ha confessato di stare bene, di essere vaccinato anche con il richiamo e di aver detto quella bugia perché non era in possesso del biglietto del bus.