Il gatto nero porta fortuna: vinti oltre 33mila euro a 'Le Chat Noir' di Empoli

Sembra proprio che in molti dovranno ricredersi, soprattutto i superstiziosi: i gatti neri portano fortuna. No, non lo dice una ricerca scientifica e no, non lo diciamo noi o un appassionato di felini. Lo dimostra il caso che ha fatto sorridere il portafoglio di uno sconosciuto e reso davvero fortunato 'Le Chat Noir'.

Alla pizzeria al taglio di Empoli, che si trova subito dopo la rotatoria di via Raffaello Sanzio, nell'ultima estrazione del SuperEnalotto del 6 luglio 2021 sono stati vinti 33.263,00 euro. Il fortunato giocatore ha giocato a Empoli la schedina, centrando 4 punti + SuperStar, accaparrandosi gli oltre 33mila euro.

Una bella sorpresa anche per il locale vicino alle scuole, gestito dal titolare Sandro Nucci e dalla moglie Samantha Borgioli. Il punto Sisal, attivo da circa sei mesi a 'Le Chat Noir', ha già regalato un bel risultato e altre piccole vincite, come confermano i titolari. La sorte gentile si accosta dunque al nome del locale, sfatando ogni mito.

Margherita Cecchin