A Montaione in scena 'Dopo tanto patire... ora si ride'

Tra gli eventi del ricco programma dell'Estate Montaionese, martedì 13 Luglio, andrà in scena lo spettacolo comico “Dopo tanto patire...ora si ride” a cura dell'Associazione Teatrale Culturale GAT Teatro, organizzato dall'Associazione Borgoalto, in collaborazione con il Comune di Montaione. Lo spettacolo, con la regia di Nicola Pannocchi ed Enrica Fioravanti, si compone di quattro farse comiche dai titoli “La Sposa e la Cavalla”, “Un Lavoro particolare!”, “Topastra” e “Sherlock Barman”. Gli attori che saliranno sul palco saranno: Rachele Pannocchi, Tosca Pannocchi, Enrica Fioravanti, Romina Cerrone, Lisa Vasconi, Alessio Burchi, Duccio Corbinelli, Nicola Pannocchi, Francesca Giannì, Paolo Bigazzi e Fabrizio Zanobini. L'appuntamento è per martedì 13 luglio, alle ore 21.30 in Piazza Branchi a Montaione. Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti. La prenotazione può essere effettuata per telefono, chiamando il 392.6090772 o il 347.4855329, oppure scrivendo all'indirizzo della Compagnia Teatrale gatteatro@blu.it.

Fonte: Comune di Montaione