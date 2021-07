Assicurazione furto auto con satellitare: come funziona e perché conviene

La scatola nera viene proposta sempre più spesso dalle compagnie assicurative, che in molti casi offrono degli sconti speciali a coloro che scelgono in installare il dispositivo sul proprio veicolo. Si tratta dunque di un dettaglio che vale la pena prendere in considerazione, in quanto consente di risparmiare ma non solo. La scatola nera permette anche di ottenere altri importanti vantaggi, da non sottovalutare nel momento della scelta della polizza.

Il vero problema è che molti automobilisti ancora non conoscono bene questo dispositivo e sono dunque piuttosto diffidenti. Proprio per tale ragione, adesso vedremo di cosa si tratta e perché conviene scegliere un’assicurazione auto con satellitare al giorno d’oggi.

Assicurazione satellitare: come funziona

L’assicurazione auto con satellitare prevede un’unica differenza rispetto a quelle classiche, ossia l’installazione sul proprio veicolo della scatola nera ossia di un dispositivo GPS che registra alcuni dati come la localizzazione dell’auto, la velocità, i chilometri percorsi e via dicendo. Consigliata soprattutto in abbinamento alla polizza contro il furto, la scatola nera è in realtà utile in moltissime circostanze ed è per questo motivo che vale la pena prendere in considerazione tale opzione.

Installazione della scatola nera sul veicolo

È bene precisare sin da subito che qualora si scelga un’assicurazione auto con dispositivo satellitare è necessario fissare un appuntamento presso un’officina convenzionata con la compagnia assicurativa per l’installazione della scatola nera. Si tratta di un intervento che richiede poco tempo e che per l’assicurato è completamente gratuito perché le spese rimangono a carico della compagnia. Questo è stabilito dalla legge, dunque è bene che sia chiaro: non possono essere addebitati costi extra a chi sceglie di installare il dispositivo sul proprio veicolo.

A cosa serve la scatola nera

Quello che si chiedono in molti è a cosa serva la scatola nera e in quali casi risulti effettivamente utile. Parliamo di un dispositivo satellitare in grado di registrare molti dati e quindi si rivela vantaggioso in molteplici circostanze. Vediamo nel dettaglio alcuni casi concreti in cui la presenza di un’assicurazione auto satellitare può fare la differenza.

Furto del veicolo

Come abbiamo accennato, spesso la scatola nera viene proposta in abbinamento alla polizza contro il furto dell’auto proprio perché grazie il dispositivo satellitare si rivela utilissimo qualora il veicolo venisse rubato. Permette infatti di rintracciarlo immediatamente attraverso il GPS e di conoscerne la posizione esatta in modo da poterlo recuperare in breve tempo ma non solo. Esistono delle polizze con scatola nera ad hoc che offrono altri vantaggi, come per esempio la possibilità di ricevere un alert qualora l’auto venisse rilevata in movimento a motore spento.

Contenziosi in caso di sinistro

Purtroppo, capita anche questo: di trovarsi coinvolti in un sinistro e non avere colpe ma dover dimostrare la propria innocenza perché l’altro conducente sostiene di avere ragione. In casi come questi è spesso difficile ricostruire la dinamica esatta dell’incidente ma grazie alla scatola nera si può contare su una grande forma di tutela. I dati registrati da questo dispositivo hanno infatti valore legale e possono essere utilizzati come prova in caso di contenziosi, per dimostrare la propria innocenza.

Assistenza immediata in caso di incidente

La scatola nera è utile anche in caso di incidente, perché per alcune Compagnie allerta in automatico l’assistenza e permette di ricevere i soccorsi in tempi ridotti. Anche questo è un dettaglio da non sottovalutare, in quanto può capitare a tutti di fare un incidente e non sempre c’è qualcuno pronto a chiamare l’ambulanza.

Verificare il proprio stile di guida

Infine, grazie alla scatola nera l’automobilista ha la possibilità di monitorare il proprio stile di guida e comprendere se sia adeguato o se ci sia qualcosa da correggere. Il dispositivo infatti registra parecchi dati, tra cui la velocità, l’utilizzo della marcia e dei freni, le accelerazioni e via dicendo.

Conviene scegliere un’assicurazione con scatola nera?

Scegliere un’assicurazione auto con scatola nera conviene sicuramente, non solo per gli innegabili vantaggi che abbiamo appena visto ma anche perché questa è una soluzione che permette di risparmiare sul premio. Sono previsti infatti degli sconti ad hoc per coloro che scelgono una polizza con dispositivo satellitare, dunque non esistono ragioni per cui si dovrebbe rinunciare a tale opzione. Si ottiene una maggiore sicurezza e tutela e nel contempo si spende meno sulla propria assicurazione auto. Tra le migliori compagnie assicurative che propongono polizze ad hoc con scatola nera troviamo oggi Cattolica, dunque vi consigliamo di calcolare un preventivo non vincolante sul sito ufficiale.