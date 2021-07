Biblioteca all'aria aperta, teatro e racconti a Serravalle

Una nuova settimana di appuntamenti sempre all’aria aperta in compagnia dei bibliotecari della Fucini. Le attività previste al parco di Serravalle saranno arricchite dagli spettacoli di Giallo Mare Minimal Teatro; mentre per l'Ora del Racconto al parco, mercoledì 14 luglio, ci sarà una bella novità: la biblioteca comunale è onorata di partecipare all’inaugurazione della Piccola Biblioteca di Monterappoli, il punto prestito permanente allestito alla ex scuola e gestito dall'associazione Il Torrino.

Poi, ad Avane a lume di luna letture animate in notturna, e ancora, le sferruzzatrici proseguiranno con i loro lavori, il teatro di Giallo Mare scaccerà via tutti i pensieri e la settimana si concluderà con un aperitivo poetico a bordo lago.

PROGRAMMA

LUNEDI 12 LUGLIO

Parco di Serravalle

LIBRI, GIOCHI E SCACCIAPENSIERI

Attività libere per chi non teme la noia. Una piccola selezione di giochi, disegni e passatempi per ingannare il tempo tra una scivolata, un giro in altalena e l'attesa dello spettacolo di Giallo Mare Minimal Teatro (lettura animata "Il piccolo pescatore e lo scheletro", con Rossella Parrucci).

Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 17.

LUNEDI 12 LUGLIO

Parco di Serravalle

GLI SCOMPAGINATI... AL PARCO.

Il gruppo di lettura formato dai Ragazzi Leggendari e da altri giovani lettori della città si riunisce al fresco del parco per raccontarsi le letture del mese di giugno e consigliarsi nuovi titoli per l'estate. Per partecipare al gruppo di lettura non è necessario aver letto un libro; si può partecipare anche solo per ascoltare. Tutti sono i benvenuti!

Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, alle ore 17.00

MERCOLEDI 14 GIUGNO

Ex Scuola di Monterappoli, presso "La Piccola biblioteca di Monterappoli"

L'ORA DEL RACCONTO... AL PARCO.

Letture animate e punto prestito nei parchi della città

Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 17.30-19.30.

MERCOLEDI 14 GIUGNO

Piazza della Chiesa di Avane

LETTURA E PICCOLO PUNTO PRESTITO A LUME DI LUNA

Letture animate e punto prestito nei parchi della città, questa volta eccezionalmente in notturna.

Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 21.30-23

GIOVEDI 15 LUGLIO

Parco di Serravalle

SFERRUZZA, SFERRUZZA.

Le signore della maglia e dell'uncinetto si trasferiscono al parco e mettono a disposizione la loro arte per tutti quelli che vogliono imparare, grandi e piccini (ore 17.00). Per adulti e bambini.

GIOVEDI 15 LUGLIO

Parco di Serravalle

GIOVEDI 15 LUGLIO

Parco di Serravalle

APERITIVO POETICO (per adulti).

Letture in relax a bordo lago. A cura di Anna Dimaggio. L'aperitivo non sarà fornito e non è per il momento possibile acquistarlo in loco; si consiglia quindi ai partecipanti di organizzarsi in autonomia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa