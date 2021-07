Maturità: 29 centisti e 3 con lode dall'Enriques di Castelfiorentino

Ci spostiamo a Castelfiorentino per spulciare negli elenchi dei neo-diplomati dell'istituto Enriques. Nelle classi dove per 5 anni si è studiato le materie legate agli indirizzi agroalimentare, promozione pubblicitaria, enogastronomia, scienze applicate e finanza e marketing, sono saltati fuori nell'anno della didattica a distanza moltissimi centisti. Parliamo di 29 giovani che hanno raggiunto la vetta, tre di questi addirittura con tanto di lode. Diciannove di queste sono del gentil sesso, la 5D è interamente composta da centiste donne. Tutto questo non può far che piacere e auguriamo un proseguio di successo nella loro carriera lavorativa o accademica.

5B IX Commissione

Sasha Angiolini

5 B Agraria

Cosimo Galieni

5B I Commissione

Martina Casamonti

Serena Tangari

5 ART

Matteo Gamberucci

Tommaso Salucci

Federico Volpe

5 E

Elisa Ghelli

Martina Pampaloni

5A Agraria

Irene Bracali

Giada Callaioli

Daniel Cialdini

Arianna Di Lorenzo

Samuele Franceschi LODE

5 B I Commissione

Leonardo Alfani LODE

Sara Biotti

Sara Callaioli

Giulia Castellacci

Matteo Falaschi

Samuele Saventi

5 C

Leonardo Campigli

Francesca Flori

5 D

Elena Barzottini

Irene Casalini

Tina Dai LODE

Aurora Fusi

Simona Panti

Sara Spinelli

Jennifer Xiang