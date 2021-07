Cinema in piazza Desideri, a Cerreto Guidi tante pellicole per famiglie

Per l'estate 2021 torna il cinema sotto le stelle a Cerreto Guidi. Nella centrale Piazza Dante Desideri, dietro al Comune, da dove è possibile ammirare un bellissimo paesaggio, sarà possibile fruire di un ricco calendario di proiezioni.

“…La Magia del cinema sotto l’incanto di un cielo stellato”, è promosso dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione turistica Pro Loco e dall’ Associazione culturale La Maschera.

Sono otto le proiezioni previste dal 13 luglio al 5 agosto, con inizio alle ore 21,00.

Gli spettacoli si terranno nel rispetto delle normative Covid vigenti.

I film in programma (il martedì e il giovedì ore 21,00):

13 luglio“PERFETTI SCONOSCIUTI” di P. Genovese con V.Mastrandea,A.Foglietta,M.Giallini E.Leo

15 luglio “COCO” film d’animazione diretto da Lee Unkrich

20 luglio “THIS MUST BE PLACE” di Paolo Sorrentino con Sean Penn

22 luglio “MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN”di Tim Burton

27 luglio “DOMANI E’UNALTRO GIORNO” di S.Spada con V.Mastrandea,M.Giallini e A.Ferzetti

29 luglio “IL LIBRO DELLA GIUNGLA” film d’animazione Wolfgang Reitherman

3 agosto “UN FIGLIO ALL’IMPROVVISO” di Sebastien Thiery e Vincent Lobelle

5 agosto “OCEANIA” film d’animazione di Ron Clements

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa