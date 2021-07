Una città dove puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno entro un quarto d’ora da casa, per mantenere la dimensione di vicinato, permettere a tutti di raggiungere i servizi velocemente e per risparmiare in termini di tempo, ecosostenibilità e risorse economiche. E’ questa la filosofia della “Città dei 15 minuti”, un nuovo modo di intendere i nostri centri urbani che si sta affermando in tutto il mondo, da Parigi a Melbourne, da Genova a Copenhagen. E di questo si parlerà la mattina di lunedì 12 luglio dall’Impact Hub di via Panciatichi a Firenze, nel webmeeting organizzato da Anci Toscana per discutere di come riorganizzare le gli spazi urbani dopo la pandemia e di quali strumenti e requisiti è necessario dotarsi oggi per programmare il futuro delle città.

Ad aprire i lavori, con i relatori in presenza, sarà alle 10 Matteo Biffoni, presidente Anci Toscana e sindaco di Prato; poi l'introduzione di Ezio Manzini del Politecnico di Milano, autore del recente libro “Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti”; seguiranno gli interventi di Emiliano Fossi, responsabile Economia civile di Anci Toscana e sindaco di Campi Bisenzio; Alessia Bettini vicepresidente Anci Toscana e vicesindaca di Firenze; Silvia Viviani urbanista e assessora di Livorno; Francesca Lucherini assessora all’Urbanistica di Arezzo. A concludere sarà in videoconferenza Antonio Decaro presidente nazionale di ANCI e sindaco di Bari.

Durante i lavori, coordinati dal direttore Anci Toscana Simone Gheri, si parlerà anche delle risorse del Pnrr che arriveranno alle città, della trasformazione ecologica, della mobilità dolce e di come i lunghi mesi di pandemia abbiamo già trasformato le nostre città.

