Code fino a 17 km in A1 per manutenzione tra Barberino e Calenzano

Poco prima delle 07:30, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso per consentire lavori di manutenzione attivati sulla base degli esiti delle ispezioni programmate.

In seguito alla riapertura è tornata percorribile anche l’A1 Direttissima.

Alle 8 si circola su due corsie in entrambe le direzioni e si sono registrati 17 km di coda in A1 Panoramica tra Sasso Marconi e Barberino verso Firenze e 8 km di coda tra Badia e l’allacciamento con l’A1 in A1 Direttissima verso Firenze.

Si registrano inoltre 11 km di coda tra Impruneta e Calenzano verso Bologna e 8 km di coda in A11 tra Prato Est e l’allacciamento con l’A1.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze si consiglia di immettersi in A15 verso La Spezia dove imboccare l’A12 verso Pisa, quindi percorrere l’A11 verso Firenze.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Milano si consiglia il percorso inverso.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Roma si consiglia di percorrere l’A14, uscire a Cesena Nord, percorrere l’E45 verso Orte dove immettersi in A1 verso Roma.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Bologna si consiglia il percorso inverso.