Consorzio Vera Pelle, settimo appuntamento con il progetto 'Valori Veri'

Settimo appuntamento con il nostro progetto “Valori Veri”, uno spazio di dialogo in rete, aperto e in costante aggiornamento in cui si affrontano i temi della cultura della società, del territorio e dell’ambiente. I Consiglieri del Consorzio Vera Pelle e ospiti autorevoli si confrontano su tanti temi di attualità in diretta sulla nostra pagina Facebook.

L’ospite di questa puntata sarà l'ing. Riccardo Costagliola, attuale Presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Piaggio.

A partire dalla fine degli anni '80 si è dedicato all'internazionalizzazione del Gruppo.

Durante l’incontro descriverà ai partecipanti il Museo Piaggio, oltre a raccontare successi e aneddoti legati al Gruppo Piaggio e al brand "Vespa", icona mondiale del Made in Italy.

Fonte: CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE