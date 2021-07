Coronavirus, tre casi a Coverciano: si tratta di giornalisti e operatori Rai

Il Coronavirus fa capolino a Coverciano, alle porte di Firenze, dove si allena la Nazionale Italiana di Calcio. Ci sarebbero tre casi di positività, emersi dai controlli tra gli addetti ai lavori Rai, operatori o giornalisti. I casi non riguarderebbero la Nazionale, che vive nella sua 'bolla' prima della finale di domenica con l'Inghilterra: distanziamento, mascherine e misure precauzionali sono stati osservati rigorosamente dai calciatori azzurri.

Le tre positività sarebbero circoscritte al gruppo Rai, dunque. Per questo il ritiro della Nazionale a Coverciano sarà chiuso a tutta la stampa. Il ritiro azzurro è stato sanificato e non c'è il rischio di un nuovo focolaio come quello di qualche mese fa quando, giova ricordarlo, ancora calciatori e staff non erano stati vaccinati contro il Covid. La Nazionale volerà domani (sabato 10 luglio) verso Londra per la Finale degli Europei.