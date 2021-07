'Dante lirico game' alla Casa del popolo di Sovigliana

Per l'Estate Vinciana 2021, lunedì 12 luglio alle ore 21.15 sulla nuova terrazza della Casa del popolo di Sovigliana in viale Togliatti, andrà in scena il primo dei due appuntamenti del Maggio Metropolitano fiorentino: “Dante lirico game”.

Chi era Dante? E che cosa rappresenta oggi per noi? E quanto è importante per la nostra vita attuale incontrare La Commedia, e poterla usare per comprendere la nostra realtà?

Uno spettacolo su Dante, il bambino, il ragazzo, l'uomo, innamorato della vita, della letteratura, dall'amore, della filosofia e del buon governo. Quattro attori, una cantante, un ensemble orchestrale, un piccolo teatro di legno e poi costumi, musica, libri, balocchi e gingilli medioevali.

Ecco “Dante Game”, un gioco serio, come seri sono sempre i giochi che richiedono attenzione e che coinvolgono in maniera attiva gli spettatori, siano essi grandi o piccini.

La colonna sonora dello spettacolo si ispira alla musica del repertorio lirico e sinfonico che, come tutte le grandi creazioni dell’umanità, riesce a svelare l’immensa capacità di evocazione dei sentimenti attraverso le note dei suoi compositori.

Uno spettacolo ironico, ma anche malinconico, che in poco più di un’ora racconterà al pubblico, fra burle, giullari e mecenati, signori e Signorie, diavoli e diavolerie, poeti del Dolce Stil Novo e belle madonne fiorentine, Guelfi e Ghibellini, l’avventurosa vita di uno dei più grandi poeti della storia .

L'uomo che ha contribuito più di ogni altro alla creazione della lingua italiana e all'invenzione di un altro mondo “visivo e incisivo” che è diventato parte fondamentale del nostro comune intendere l’aldilà.

Un visionario, un artista straordinario, che nel mezzo del cammin di ogni nostra singola vita è ancora capace, dopo settecento anni, di guidarci alla scoperta, non solo dei suoi incredibili viaggi, in mondi sconosciuti costruiti con le parole, ma anche dentro alle nostre stesse esperienze di vita.

“Prosegue la collaborazione tra il Comune di Vinci e il Maggio Musicale Fiorentino - afferma la vicesindaca di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Le proposte come questo spettacolo su Dante rappresentano un'occasione per avvicinare il pubblico dei più piccoli e delle famiglie alla musica classica”.

L'evento è a ingresso gratuito, per partecipare è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0571 933285 oppure scrivendo a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa