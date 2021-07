Finale Europei, Massa vieta gli alcolici per prevenire eventuali disordini

A Massa in vista della finale degli Europei di calcio Italia-Francia l'amministrazione comunale pensa a prevenire i disordini che potrebbero crearsi durante la serata, domenica 11 luglio. Infatti il sindaco Francesco Persiani ha firmato un'ordinanza che vieta sul territorio comunale, a partire dalle 22 fino all'1 del 12 luglio, "la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, sia presso esercizi di vicinato sia attraverso distributori automatici".

L'ordinanza vieta inoltre la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o lattine, e lo stesso consumo di bevande da questi contenitori in vie, piazze, parchi, giardini e tutte le aree pubbliche.

Il divieto, come prosegue l'ordinanza, non è valido "nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico".